La corsa di Lorenzo Musetti alla top10 Sorpasso su Rune complesso tanti in una manciata di punti

Lorenzo Musetti, il quale però si trova all’11° posto del ranking mondiale, benché nella classifica live l’italiano sia già salito al 9° posto virtuale, avendo scavalcato i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev.Dopo le eliminazioni del danese Holger Rune, che tuttavia lo precede ancora in classifica, e del transalpino Arthur Fils, che lo seguiva e non potrà più scavalcarlo, aumentano le possibilità che Lorenzo Musetti si presenti al Masters 1000 di Roma tra i primi 10 del mondo.Per essere aritmeticamente certo dell’ingresso in top ten, infatti, l’azzurro a Madrid dovrà arrivare almeno in semifinale: in questo modo supererebbe sicuramente Holger Rune e poi potrebbe essere scavalcato soltanto, eventualmente, dal vincitore del torneo, e dal finalista, scivolando, nella peggiore delle ipotesi, al decimo posto. Oasport.it - La corsa di Lorenzo Musetti alla top10. Sorpasso su Rune complesso, tanti in una manciata di punti Leggi su Oasport.it Si presenta quest’oggi al via del torneo ATP Masters 1000 di Madrid come numero 10 del seeding l’azzurro, il quale però si trova all’11° posto del ranking mondiale, benché nella classifica live l’italiano sia già salito al 9° posto virtuale, avendo scavalcato i russi Andrey Rublev e Daniil Medvedev.Dopo le eliminazioni del danese Holger, che tuttavia lo precede ancora in classifica, e del transalpino Arthur Fils, che lo seguiva e non potrà più scavalcarlo, aumentano le possibilità chesi presenti al Masters 1000 di Roma tra i primi 10 del mondo.Per essere aritmeticamente certo dell’ingresso in top ten, infatti, l’azzurro a Madrid dovrà arrivare almeno in semifinale: in questo modo supererebbe sicuramente Holgere poi potrebbe essere scavalcato soltanto, eventualmente, dal vincitore del torneo, e dal finalista, scivolando, nella peggiore delle ipotesi, al decimo posto.

Ne parlano su altre fonti

Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale - Lorenzo Musetti ha battuto in tre set (1-6, 6-3, 6-4) il greco Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, e ora vola in semifinale. Il prossimo avversario dell’azzurro sarà l’australiano Alex De Minaur. April 11, 2025 L'articolo Montecarlo, super Lorenzo Musetti: batte in rimonta il campione in carica Tsitsipas e vola in semifinale proviene da Open. 🔗open.online

LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6, 6-2, 2-1 ATP Miami 2025 in DIRETTA: parte bene Lorenzo nel set decisivo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Bravissimo Lorenzo a comandare lo scambio, sbaglia Aliassime in contenimento. 15-15 Bella risposta di Musetti, stecca con il dritto il canadese. 15-0 Lungo il dritto di Lorenzo Musetti. Ricordiamo che il vincente di questa sfida incontrerà agli ottavi di finale uno tra Novak Djokovic e Ugo Carabelli. Auger-Aliassime servirà dopo il cambio di campo. 2-1 Game Musetti. 🔗oasport.it

Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo: quante posizioni in classifica e soldi guadagna - Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a piazzare una rimonta vincente sulla terra battuta del Principati di Monaco. In semifinale a farne lee spese è stato Alex Di Minaur, mentre domenica l’avversario – per andare a caccia del titolo più importante – sarà Carlos Alcaraz. 🔗sportface.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Infortunio Musetti, gli esami sono positivi: può dare la caccia alla top 10 prima di Roma. Le sue condizioni; Musetti resta nella Top 10 a meno che... tutto quello che non deve succedere a Barcellona; Musetti, la situazione per la top 10: i pericoli arrivano da Barcellona; Cosa deve fare Musetti per debuttare in Top 10 dopo Monte-Carlo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La corsa di Lorenzo Musetti alla top10. Sorpasso su Rune complesso, tanti in una manciata di punti - Si presenta quest'oggi al via del torneo ATP Masters 1000 di Madrid come numero 10 del seeding l'azzurro Lorenzo Musetti, il quale però si trova all'11° ... 🔗oasport.it

Musetti a Madrid col sogno top 10: "Con questo atteggiamento…" - Top ten, te quiero! Queste due settimane si gioca in Spagna, tanto vale adeguarsi…. Ad ogni modo il “Mutua Madrid Open” sulla terra rossa della Caja Magica potrebbe promuovere nell’élite mondiale uno ... 🔗informazione.it

Lorenzo Musetti rimanda l’ingresso nella top 10 dopo la finale di Holger Rune a Barcellona - Lorenzo Musetti, fermato dall’infortunio e dalla finale di Barcellona di Holger Rune, dovrà attendere prima di entrare nella top 10 Atp; punta ora al Masters 1000 di Madrid per rilanciarsi. 🔗gaeta.it