La tragedia di Lazzate Sebastian Monguzzi morto in moto il figlio morì investito da un’auto a 10 anni

Sebastian Monguzzi, morto ieri sera nell’incidente stradale tra Lazzate e Misinto, aveva perso il figlio nel 2011 in un alro incidente stradale. La tragedia che scuote Lazzate in queste ore, ha colpito una famiglia già segnata da un grande dolore, come ricordato dal sindaco di Lazzate, Andrea Monti. Il pensiero del sindaco Andrea Monti per . Leggi su Ilnotiziario.net ieri sera nell’incidente stradale trae Misinto, aveva perso ilnel 2011 in un alro incidente stradale. Lache scuotein queste ore, ha colpito una famiglia già segnata da un grande dolore, come ricordato dal sindaco di, Andrea Monti. Il pensiero del sindaco Andrea Monti per .

Ne parlano su altre fonti

La tragedia inspiegabile di Sebastian: si schianta in moto a Lentate e muore sotto gli occhi della moglie - LENTATE SUL SEVESO – Una tragedia inspiegabile. Forse un malore, mentre tornava a casa in sella alla sua motocicletta in un normale giorno di festa, la moglie che procedeva vicino a lui in macchina, entrambi di ritorno dall’autolavaggio presso cui erano appena stati entrambi a lavare i propri mezzi. L’uscita di strada, la motocicletta che carambola nel fosso a bordo carreggiata. E la morte un’ora più tardi in ospedale. 🔗ilgiorno.it

Sebastian Monguzzi, 55 anni di Lazzate, è morto dopo l’incidente in moto a Lentate - Non ce l’ha fatta Sebastian Monguzzi, il 55enne di Lazzate rimasto coinvolto nel grave incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile a Lentate sul Seveso. L’uomo è morto circa un’ora dopo il ricovero in ospedale. Incidente in moto vicino a casa con la moglie davanti in auto Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri [...] 🔗ilnotiziario.net

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

La tragedia di Lazzate, Sebastian Monguzzi morto in moto, il figlio morì investito da un'auto a 10 anni; La tragedia inspiegabile di Sebastian: si schianta in moto a Lentate e muore sotto gli occhi della moglie; Sebastian Monguzzi, morto a 55 anni in moto sotto gli occhi della moglie; Tragedia a Lentate: muore motociclista di Lazzate. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La tragedia di Lazzate, Sebastian Monguzzi morto in moto, il figlio morì investito da un’auto a 10 anni - Sebastian Monguzzi, morto ieri sera nell’incidente stradale tra Lazzate e Misinto, aveva perso il figlio nel 2011 in un alro incidente stradale. La ... 🔗ilnotiziario.net

La tragedia inspiegabile di Sebastian: si schianta in moto a Lentate e muore sotto gli occhi della moglie - Sebastian Monguzzi, operaio 55enne di Lazzate, tornava dall’autolavaggio: a pochi metri c’era la moglie in macchina. Inutili i soccorsi e la corsa all’ospedale, si indaga sul perché abbia perso il con ... 🔗msn.com

Sebastian Monguzzi, 55 anni di Lazzate, è morto dopo l’incidente in moto a Lentate - Non ce l’ha fatta Sebastian Monguzzi, il 55enne di Lazzate rimasto coinvolto nel grave incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 25 aprile a ... 🔗ilnotiziario.net