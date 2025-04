WWE Gli Street Profits ancora campioni al termine di un TLC mozzafiato

campioni Street Profits e gli sfidanti DIY e Motor City Machine Guns non ha deluso le attese regalando un grande spettacolo.Tavoli, scale, sedie e. ProtesiVista l'importanza e la spettacolarità del match la WWE ha deciso di non mandare pubblicità nel corso del main event. Una scelta più che giusta visto che l'incontro ha avuto tanti momenti spettacolari con l'utilizzo delle sedie, delle scale, dei tavoli per la gioia del pubblico e anche di una protesi per gamba "ceduta" a Montez Ford da un tifoso a bordo ring. Quattro tavoli rotti, una scala rotta e diverse sedie utilizzate in svariati modi da tutti e sei i protagonisti.

