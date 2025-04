Gentile rivela Da tifoso sto male per questo momento della vera Juve vedo poco Champions Lo spero ma dopo Parma…

Gentile è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, reduce dalla sconfitta di Parma e attesa dal match interno col Monza

Claudio Gentile è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, attesa dalla sfida contro il Monza.

Juve – «Guardo tutte le partite della Juventus, ma spesso non arrivo al novantesimo. Spengo la televisione dalla rabbia. L'ultima volta mi è successo mercoledì, contro il Parma: quando ho visto come Kelly ha marcato Pellegrino in occasione del goal, non ho più resistito»

momento – «Ci sto male perché sono Juventino e so cosa significhi indossare quella maglia. E adesso non mi sembra la mia Juventus. Da vera Juventus come la intendo io, vedo poco. Probabilmente Yildiz, un bel talento che penso sarebbe piaciuto anche all'Avvocato: ma da solo il turco non può bastare.

