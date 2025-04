Papa Francesco un pontefice custode che avviava i processi Il racconto di Sassanelli

Papa Benedetto XVI e, il mese successivo, la prima apparizione di Papa Francesco alla loggia centrale della Basilica di San Pietro con il suo celeberrimo: “Buonasera!”.Poi è capitato – si direbbe quasi per ventura – che il 19 marzo 2013 fossi all’interno del Colonnato del Bernini in occasione della santa messa per l’imposizione del pallio e la consegna dell’anello del pescatore per l’inizio del ministero petrino del nuovo vescovo di Roma.Il neo-eletto Papa Francesco si era ritrovato a inaugurare il suo servizio alla Chiesa Universale nel giorno di San Giuseppe. Formiche.net - Papa Francesco, un pontefice custode che avviava i processi. Il racconto di Sassanelli Leggi su Formiche.net Nella vita di un essere umano raramente capita di essere nel posto giusto al momento giusto ma, alle volte, il “destino” può riservare qualche sorpresa. Ed è così che, da giovane studente di diritto canonico in una università pontificia romana, mi sono ritrovato a vivere, nel febbraio 2013, la rinuncia al soglio pontifico diBenedetto XVI e, il mese successivo, la prima apparizione dialla loggia centrale della Basilica di San Pietro con il suo celeberrimo: “Buonasera!”.Poi è capitato – si direbbe quasi per ventura – che il 19 marzo 2013 fossi all’interno del Colonnato del Bernini in occasione della santa messa per l’imposizione del pallio e la consegna dell’anello del pescatore per l’inizio del ministero petrino del nuovo vescovo di Roma.Il neo-elettosi era ritrovato a inaugurare il suo servizio alla Chiesa Universale nel giorno di San Giuseppe.

