Papa dal Libano agli Usa veglie e messe alla vigilia dei funerali

veglie per Papa Francesco alla vigilia dei funerali a San Pietro.Dalla Francia, con i fedeli riuniti a Marsiglia nella Basilica di Notre-Dame de la Garde, agli Stati Uniti, con la messa nella chiesa di St. James a Stoughton, nel Massachusetts; al Libano con le preghiere nella Basilica di Harissa, nel santuario della Chiesa maronita di Nostra Signora, a Nord di Beirut, alla Siria, con la commemorazione nella Chiesa Latina di Aleppo.E a Buenos Aires, in Argentina, patria del Pontefice, è stato l'obelisco è stato illuminato con un'immagine di Bergoglio accompagnata dalla frase "Pregate per me". Quotidiano.net - Papa, dal Libano agli Usa: veglie e messe alla vigilia dei funerali Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) -Immagini da tutto il mondo, con preghiere eperFrancescodeia San Pietro.DFrancia, con i fedeli riuniti a Marsiglia nella Basilica di Notre-Dame de la Garde,Stati Uniti, con la messa nella chiesa di St. James a Stoughton, nel Massachusetts; alcon le preghiere nella Basilica di Harissa, nel santuario della Chiesa maronita di Nostra Signora, a Nord di Beirut,Siria, con la commemorazione nella Chiesa Latina di Aleppo.E a Buenos Aires, in Argentina, patria del Pontefice, è stato l'obelisco è stato illuminato con un'immagine di Bergoglio accompagnata dfrase "Pregate per me".

