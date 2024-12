Oasport.it - Tabellone WTA Auckland 2025: subito Bronzetti-Keys in Nuova Zelanda

Nella notte ha preso le mosse il sorteggio del WTA 250 di, uno dei due tornei che aprono la stagione, United Cup a parte. Una sola giocatrice presente per l’Italia, almeno fino a questo momento (potrebbe arrivarne un’altra dalle qualificazioni, dov’è ancora in corsa Lucrezia Stefanini).Si tratta di Lucia, che però è stata estremamente sfortunata nel sorteggio. A lei, che ha dato una spinta importante all’Italia per vincere la Billie Jean King Cup 2024, tocca infatti Madison, la numero 1 del seeding. Uno solo il confronto tra le due, in United Cup nel 2023: vinse l’americana per 6-3 6-2. Va pur detto che la ventinovenne dell’Illinois negli ultimi tempi si è limitata più che altro a giocare i grandi eventi, e non è chiarissimo quale possa essere la sua condizione a inizio anno (detto che la cosa vale per chiunque).