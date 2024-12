Scoprire se è un iPhone falso o originale

Leggi su .com

L'è tra i telefoni più desiderati e "copiati" al mondo, al punto che non deve sorprendere più di tanto se in commercio esistono versioni contraffatte, in grado di replicare (quasi) fedelmente l'aspetto di un15 Pro Max ma con un prezzo decisamente più accessibile (meno di 500€).Ma se abbiamo comprato una prezzo pieno, come capire se questo èo è? Vediamo insieme come riconoscere correttamente un, utilizzando alcune semplici informazioni e confrontandole con quelle disponibili su alcuni siti online.LEGGI ANCHE -> Qualeconviene comprare oggi? Versioni e modelli disponibili1) Controllo codici e numeriSu tutti glisono presenti un numero di serie, un nome modello e codice IMEI. Se queste informazioni non sono presenti nella schermata delle informazioni, ci troviamo davanti ad un