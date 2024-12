Sci alpino slalom femminile Semmering 2024 | start list e favorite sei italiane al via

Leggi su Sportface.it

La Coppa del Mondo di scisi prepara a lasciare l’Austria.ospiterà nella giornata di domenica 29 dicembre l’ultima prova della tappa iridata e del: lo. Al via sono attese un totale di 63 atlete, con due grandi assenze. Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova non prenderanno parte alla gara, con la data del loro rientro ancora da definire. La mancata partecipazione delle due sciatrici lascia la porta aperta a diverse sorprese. La prima run, che scatterà alle 10:30, vedrà le danze aprirsi con tre contendenti alla vittoria. Il pettorale numero 1 verrà indossato dalla tedesca Duerr, seguita dall’atleta croata Ljutic e dalla padrona di casa Rast. La seconda manche è invece attesa per le 13:30.I numerosi forfait danno la possibilità a Martina Peterlini di vestire il pettorale 17, un’ottima opportunità per l’azzurra, prima rappresentante del tricolore al via.