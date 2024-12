Sport.quotidiano.net - Modena L’andata in numeri: una coop del gol

Anche se c’è ancora una partita, quella di domenica al Braglia col Sudtirol, per chiudere il 2024, la gara del giorno di Santo Stefano al ’Rigamonti’ di Brescia ha chiuso il girone di andata del. Tracciamo quindi un piccolo bilancio di questa fase ascendente del torneo, cone qualche curiosità su queste prime diciannove partite del torneo cadetto dei canarini. La truppa gialloblù ha chiusoa quota 24 punti (quattro in meno di un anno fa), con cinque vittorie e altrettante sconfitte, e nove pareggi. La classifica vede ila pari punti con Catanzaro, Bari, Palermo e Carrarese, e la differenza reti premia i calabresi (settimi) mentre i gialli sono al decimo posto. In casa la squadra ha giocato nove partite, con quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte con 15 punti messi in carniere; dieci le gare invece disputate lontano dal Braglia, con un successo (ma che successo, quello nel derby a Reggio Emilia), sei pareggi e tre sconfitte.