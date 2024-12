Quotidiano.net - La suggestione rimpasto. Meloni gela i sogni leghisti. Ma qualche ritocco ci sarà

La stella polare di Giorgiaè il record che vuole raggiungere: il primo governo durato cinque anni nella storia repubblicana. Berlusconi in realtà restò a Palazzo Chigi dal 2001 al 2006 ma con un cambio della squadra tale da meritare il nome di bis. La premier vuole evitarlo e anche per questo considera la parolaimpronunciabile. Ma non è solo questione di simboli, traguardi, scaramanzie. A sconsigliare qualsiasi ipotesi di rinnovo della squadra vale anche il calcolo lucido. Salvini, non c’è dubbio, chiederebbe il ministero dell’Interno ora che, come ha segnalato, non esistono più ostacoli giudiziari. Problema doppio per la premier: prima di tutto perché Salvini in quella postazione sarebbe un enorme inciampo. Hanno metodi diversi e, soprattutto, lei vuole gestire il dossier immigrazione in accordo con l’Europa, mentre il leader leghista no.