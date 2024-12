Ilfattoquotidiano.it - Juve-Danilo ai saluti: il capitano va via a zero. Ad attendere il brasiliano c’è il Napoli di Conte

Si può dire “Titoli di coda”, ma di certo non “Lieto fine”. Che poi, a dirla tutta, nemmeno stanno litigando lantus e. Ma che ilnon sia per niente al centro del progetto di Thiago Motta è chiaro: lo si capiva già da questa estate, da quando cioè ilin pectore della squadra faceva fatica a trovare una maglia da titolare. Una condizione che è solo leggermente cambiata nel corso dei mesi, e a causa degli infortuni (quello di Bremer pesa tantissimo nell’economia della squadra) più che per una scelta meramente tecnica: le partite disputate in campionato sono 12, di cui solo la metà da titolare. Si aggiungano le 4 di Champions (ma una dal primo minuto) ed è presto detto: il difensore non è una prima scelta.Lo sapeva? In parte: gli era stato comunicato, a lui come a tutti i membri della rosa, che con Motta molte gerarchie sarebbero state stravolte.