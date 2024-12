Il brindisi di Capodanno ci può mettere nei guai? Ecco quando scattano multa e sospensione della patente anche con 01 g l

Quotidiano.net - Il brindisi di Capodanno ci può mettere nei guai? “Ecco quando scattano multa e sospensione della patente anche con 0,1 g/l”

Roma, 28 dicembre 2024 – Ma ildi San Silvestro ci metterà neicon il nuovo codicestrada? Cosa cambia con la riforma voluta dal ministro Matteo Salvini?5 cose da sapere per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri. Con la premessa che scienziati come Silvio Garattini sono drastici: “Il limite giusto di alcolsi guida è zero”, non ha dubbi il professore. Mentre non riguarda il codicestrada ma il codice penale (articolo 688) laper ubriachezza molesta dell’altra notte a Genova. Il ragazzo – che non ha la– era a piedi ma costituiva pericolo per la circolazione. Così i carabinieri di Sestri Levante hanno fatto il loro dovere, con un verbale da 102 euro. 1. Alcol alla guida, cosa cambia con il nuovo codice? “I limiti sono quelli di sempre – ricorda Luigi Altamura, comandantepolizia locale di Verona, nel tavolo Anci che sta lavorandoal decreto autovelox -.