Ho fatto una richiesta Conte svela la strategia di mercato del Napoli

ultimissime –, durante la sua conferenza stampa, hato di averunadialla società per rinforzare la rosa.Antonioha tenuto la conferenza stampa di rito prima del match contro il Venezia, che andrà in scena al Maradona domani alle 15.Gli azzurri arrivano determinati alla sfida con l’intento di assicurarsi la vetta, sperando in un passo falso delle dirette concorrenti, Atalanta e Inter. Le parole difanno ben sperare i tifosi azzurri in vista delinvernale che comincerà tra pochi giorni.Ilsta alle richieste del tecnico, ben precise per trovare giusti innesti capaci di aiutare la squadra durante la stagione e raggiungere gli obiettivi prefissati.Le voci disi fanno sempre più intense, con il tecnico che ha le idee chiare per trovare una quadra adatta alle esigenze del club e delle sue idee di gioco: sicuramente arriverà un difensore, ma ci saranno anche altri acquisti.