Federica Brignone fa cadere uno storico record di Deborah Compagnoni

ha dettato legge nel gigante di Semmering e ha conquistato la 29ma vittoria in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: sono passati 9 anni, 2 mesi e 4 giorni dal 24 ottobre 2015, quando fece festa per la prima volta nel massimo circuito internazionale itinerante imponendosi nel gigante di Soelden, a dimostrazione di una longevità con pochi eguali. La fuoriclasse valdostana, tra l’altro balzata in testa alla classifica generale, ha messo la propria bandiera nella 31ma località differente in carriera.ha saputo primeggiare in tre specialità differenti in questo quasi decennio: cinque volte in combinata, dieci volte in superG e quattordici volte in gigante. La 34enne ha battuto unoprimato per quanto riguarda le affermazioni tra le porte larghe: oggi è caduto undell’icona, che tra il 26 gennaio 1992 e il 6 gennaio 1998 salì sul gradino più alto del podio in tredici occasioni.