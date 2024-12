Pianetamilan.it - Ex Milan, auguri a Gianluca Gaudenzi: nessuno se lo ricorda ma …

Quanti tifosi delsino? I più giovani, quasi sicuramente, non sarebbero in grado di associare il nome alla faccia e anche vedendo una sua foto non sarebbero in grado di riconoscerlo. Eppure l'ex calciatore rossonero è stato in grado di vincere due trofei nel corso della sua carriera, entrambi con la maglia del Diavolo, in una singola stagione. E in tutte e due le partite in questione era in campo. L'unico suo 'problema' è stato vivere in una generazione di fenomeni e di conseguenza lui era il meno famoso. Ebbene, nella giornata di oggi, 28 dicembre 2024, il classe 1965 compie 59 anni. Nato calcisticamente nel Rimini,ha spesso girato nel corso della sua carriera. I primi quattro anni nel calcio professionistico corrispondono a quattro diverse esperienze: prima lo stesso Rimini, poi Brescia, Ancona e Livorno.