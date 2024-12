Lanazione.it - Cortona, investimenti e progetti per il 2025

Arezzo, 28 dicembre 2024 –per ilConferenza stampa di fine anno, le cose fatte e i programmi futuri dell’Amministrazione comunale Cose fatte e cose in cantiere per il, intorno a questi due riferimenti si è articolata la conferenza di fine anno della giunta comunale di. È stato il sindaco Luciano Meoni ad aprire l’incontro con la stampa soffermandosi sulle due opere più significative: il nuovo nido d’infanzia di Camucia, completo a primavera e il completamento della messa in sicurezza della scuola Paliotti di Terontola dove da poco sono stati terminati anche i lavori di riqualificazione dei parchi grazie ad un progetto finanziato dal Gal Appenino Toscano. Significativa anche l’apertura di un nuovo bastione alla Fortezza del Girifalco, grazie ad un intervento insieme a Fondazione CR Firenze.