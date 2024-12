Lanazione.it - Chimet recupera metalli e record. Il bilancio supera i 6 miliardi di euro

vola. Il fatturato tocca i 6e conquista il podio nazionale nel settore recupero, non solo preziosi. Unper l’azienda aretina che si regala un nuovo balzo in occasione dei suoi 50 anni. Dal trattamento degli scarti con- cellulari e computer compresi - fino alla produzione e al commercio di sali galvanici, catalizzatori e paste serigrafiche: una diversificazione dell’attività che ha permesso adi consolidare un patrimonio di oltre 420 milioni die raggiungere un fatturatoche hato i 6. Performance centrata, nonostante il 2024 sia stato un anno delicato per una serie di fattori: incertezze geopolitiche, volatilità dei mercati finanziari, rialzo del prezzo dell’oro e delle materie prime. Tuttavia, l’azienda fondata nel 1974 da Sergio Squarcialupi e Vasco Morandi insieme alle famiglie Gori e Zucchi è riuscita a migliorare i risultati dei precedenti esercizi incrementando fatturato e business.