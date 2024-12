Liberoquotidiano.it - Chiara Ferragni e il pandoro, "accordo con Codacons": quanti soldi deve sbordare (ancora)

Leggi su Liberoquotidiano.it

raggiunto trasul caso: l'influencer risarcirà i consumatori che, rappresentati dale dall'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi, l'avevano querelata per truffa dopo che avevano acquistato nel 2021 il"Pink Christmas". In più verserà 200mila euro in beneficenza a un ente che si occupa di tutela delle donne vittime di violenza. L'apre la strada anche a una soluzione giudiziaria dell'inchiesta penale che vede laindagata per truffa aggravata. Se ilritirerà le querele, come sarebbe intenzionato a fare, la procura potrebbe riconsiderare le accuse all'influencer contenute nelle indagini chiuse a ottobre.hanno fatto sapere, in un comunicato congiunto, di voler "porre fine a ogni reciproca contestazione e favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti".