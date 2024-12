Primacampania.it - Capodanno in piazza del Plebiscito a Napoli, ricordando Pino Daniele

si prepara a salutare il 2025 con un programma straordinario di eventi gratuiti dal vivo, che animeranno la città per quattro giorni consecutivi, dal 29 dicembre al 1° gennaio, nell’ambito della terza edizione di “Città della Musica”. Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella vivacità della città, tra spettacoli, concerti e celebrazioni indimenticabili.Il 29 dicembre si apre con “canta contro la malaciorta”, un evento ospitato al PalaVesuvio di Ponticelli. La serata inizierà alle 20:30 con “Canta. La musica napoletana tra radici e futuro”, un viaggio musicale che celebra i 90 anni dalla morte di Salvatore Di Giacomo e i 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André. Tra i protagonisti, artisti come Arisa, Enzo Gragnaniello, Maldestro e Barbara Buonaiuto proporranno brani della tradizione napoletana e di De André tradotti in dialetto partenopeo.