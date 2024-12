Ilrestodelcarlino.it - Capodanno a Macerata e in provincia tra musica, show e ciaspolate: la guida

, 28 dicembre 2024 – Cosa fare ae in. Concerti, spettacoli, feste in piazza con ingresso libero e gratuito, eed escursioni sui Sibillini (su prenotazione). Sono tanti gli appuntamenti per la notte di San Silvestro per salutare insieme il 2024 e dare il benvenuto al 2025.Piazza della Libertà, nel capoluogo di, ospiterà una festa all’insegna del divertimento, dell’animazione e dello stare insieme. Il 31 dicembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato ilcon la castagnata e la diretta di Radio Linea che proporrà il dj set “Disco Time – Viaggio nel tempo” in compagnia di Eddy Masterjoy in consolle, del vocalist David Romano e della cantante Mary Scotto. Gadget, mascotte e corpo di ballo animeranno la serata al ritmo dei grandi successi degli anni ‘90 e 2000.