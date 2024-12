Lapresse.it - Calcio: Serie A, Cagliari-Inter 0-3

Leggi su Lapresse.it

Roma, 28 dic. (LaPresse) – L’sbancae raggiunge temporaneamente in testa alla classifica l’Atalanta che stasera se la vedrà con la Lazio all’Olimpico. La partita prende slancio nella ripresa: al 53’ l’passa in vantaggio con Bastoni, servito da Barella. Al 72’ il raddoppio di Lautaro Martinez, ancora una volta su assist di Barella. Al 78’ Calhanoglu firma lo 0-3 sudi rigore provocato da un fallo di mano di Wieteska . Con la vittoria di oggi l’sale a 40 punti, gli stessi dell’Atalanta, precedendo di due lunghezze il Napoli, che domani sfiderà il Venezia al ‘Maradona’. Quarta sconfitta consecutiva per il, che resta a 14 punti, terz’ultimo in classifica.