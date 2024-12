Ilrestodelcarlino.it - Attestato di merito dal sindaco per la giovanissima Lia Serra

Lia, classe 2011, mercatese, ginnasta della palestra Renatodi Cesena, nei giorni scorsi, al termine del consiglio comunale, è stata premiata pubblicamente dalla sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi con unper i meriti sportivi conquistati nel 2024. Un anno da protagonista per Lia, che ha dimostrato grinta, dedizione e determinazione in ogni competizione. Ha conquistato il titolo di campionessa regionale dopo due prove impeccabili, guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale. Poi, nel prestigioso campionato nazionale categoria junior tenutosi l’8 dicembre a Fermo, si è confrontata con le migliori 36 ginnaste d’Italia, classificandosi al 20° posto con un punteggio di 10,400. Un risultato che testimonia il suo talento in una disciplina complessa come la ginnastica artistica.