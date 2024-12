Amica.it - Astuzie e strategie per creare un outfit bello e funzionale senza temere le temperature sottozero

Non tutti hanno in programma party esclusivi e veglioni galattici. C’è anche chi ama passare l’ultima sera dell’anno in casa con la famiglia o con qualche amico, per poi andare a brindare fuori in compagnia. Il Capodanno in piazza è un’opzione che non deve essere trascurata e che, come le altre, richiede il look adatto. In questo caso, però, non si parla di abiti eleganti, tubini di paillettes o completi decorati di piume. Le priorità sono altre. Il requisito più importante è quello di proteggere dal freddo. Perché passare qualche ora fuori d’inverno aspettando la mezzanotte e con l’incognita del meteo può rappresentare davvero una sfida.Puntare alla protezione e alla praticità non vuol dire però dover per forza rinunciare allo stile.