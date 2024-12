Ilrestodelcarlino.it - Albero in ricordo di Abdou: "Sarai sempre con noi"

"La vita diè stata breve, ma ha lasciato un segno nel cuore di tutti", la voce del sindaco Stefania Signorini. Seguita da quella commossa dell’assessore alla Politiche scolastiche Elisa Penna: "Prendetevi cura di questo, che resterà a scuola indie allo stesso modo prendetevi cura l’uno dell’altro". Momenti emozionanti, nel cortile della Montessori, in memoria diDiokhane, il bimbo di 12 anni tragicamente scomparso il 28 giugno, annegato in mare mentre stava facendo il bagno con alcuni amichetti all’altezza dell’ex piattaforma Bedetti. Nel plesso che "Abi" frequentava, lui nato a Jesi ma residente a Castelferretti, si è svolta una cerimonia che ha emozionato tutti: è stato piantato un pero in suo omaggio, che in primavera regalerà fiori bianchi, simbolo di rinascita e speranza.