Vigilantes aggredito al Ps di Nocera Inferiore, il monito di Polichetti (Udc): "L'Asl Salerno deve potenziare le misure di sicurezza"

Tempo di lettura: 3 minutiLa vigilia di Natale si è trasformata in un incubo per il personale del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di, dove un giovane di 27 anni, dopo essere stato trasportato a causa di un eccesso di alcol, ha scatenato un’aggressione inaccettabile. Il ragazzo ha iniziato a creare scompiglio nel reparto poco dopo il suo arrivo. Dopo essersi alzato dalla barella, ha ingaggiato una discussione con una guardia giurata in servizio, a cui ha sferrato un pugno. Da quel momento, la situazione è degenerata, portando il giovane a mettere a soqquadro il pronto soccorso, danneggiando suppellettili e una vetrata. L’immediato intervento di una pattuglia della sezione radiomobile del Reparto territoriale ha portato all’arresto dell’uomo, che è stato successivamente posto ai domiciliari.