Game-experience.it - Stellar Blade, Eve è stata ridisegnata da un designer di Naughty Dog e Shift Up ha ringraziato

Leggi su Game-experience.it

Nam Hyoung Taek, celebre character conceptdiDog, ha omaggiato il team diUp disegnando una sua versione di Eve, protagonista di. Il risultato è quindi un’illustrazione che mescola lo stile distintivo dello studio di PlayStation con le caratteristiche originali del personaggio, attirando rapidamente le attenzioni dei fan.Senza troppe sorprese l’illustrazione, pubblicata sui canali ufficiali diUp, èaccolta con entusiasmo dallo studio coreano, che haTaek con un post pubblico. Descritta come una sorta di cartolina natalizia, l’opera rappresenta un esempio di collaborazione simbolica tra due realtà creative.Tuttavia, la reinterpretazione di Eve non èesente da critiche. Alcuni fan hanno infatti segnalato un cambiamento nello stile del personaggio, che è stato percepito come più “mascolinizzato”, alimentando discussioni già ricorrenti sulla direzione stilistica diDog.