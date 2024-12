Ilrestodelcarlino.it - Spacciavano regolarmente al parco. Denunciati due pusher di 23 e 19 anni

due giovani con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: un’attività condotta da quattro, scoperta dai carabinieri e dalla polizia locale dell’Appennino reggiano. I due, 23 e 19residente in un comune dell’Appennino, dal 2020 al 2024 avrebbero messo in atto una continuativa e reiterata attività di spaccio di hascisc, come emerso dalle centinaia di cessioni documentate dalle indagini. Il tutto ha avuto origine nell’aprile scorso, quando a seguito di un controllo svolto all’interno di unsono stati ritrovati e sequestrati oltre 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish (suddivisa in otto dosi), nonché ulteriori piccoli quantitativi inferiori ad un grammo. I successivi approfondimenti investigativi riguardo al, portavano a rinvenire e sequestrare ulteriori 50 grammi.