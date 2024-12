Oasport.it - Sci alpino, interventi sulla Stelvio prima della seconda prova cronometrata di discesa

Oggi, alle 11.30, andrà in scena lae ultimain preparazione al fine-settimana di Bormio.mitica “” in programma unadomani e un superG domenica. Ieri gli uomini-jet hanno avuto modo di comprendere il pendio, sempre complicato da interpretare per le differenti tipologie di neve che lo vanno a caratterizzare.“Diciamo che questamossa, e già bella intensa, ci ha fatto digerire subito il panettone. Credo che un po’ tutti siano andati tranquilli sul San Pietro perché si saltava tanto e poi come al solito si cerca di risparmiare energie. La pista è bella mossa, per niente facile, magari non così ghiacciata come altre volte ma per me va bene“, ha raccontato Mattia Casse, secondo del training n.1 alle spalle del francese Cyprien Sarrazin.