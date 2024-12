Bergamonews.it - Plauso di Confai per Fondo ISMEA per l’innovazione

“La recente attivazione delperrappresenta un’opportunità che unisce il mondo e agricolo e agromeccanico a favore di un settore primario orientato al futuro”: così Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, ha manifestato la soddisfazione delle organizzazioni territoriali del contoterzismo agrario che hanno partecipato al cosiddetto click day per la presentazione telematica di progetti innovativi per l’agricoltura.“Quest’anno 13 aziende bergamasche aderenti alla nostra associazione hanno potuto presentare domande volte all’implementazione di progetti che favoriranno un aumento della produttività in alcuni comparti agricoli fondamentali per lo sviluppo della nostra economia territoriale – osserva il segretario provinciale diBergamo, Enzo Cattaneo -.