Terzotemponapoli.com - Napoli, Esposito: “Azzardo lasciare fuori Kvara contro il Venezia”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Massimiliano, ex attaccante del, ha rilasciato dichiarazioni a Radio Punto Zero. Nel corso di “Magazine Live ha parlato die di altro. Di seguito le sue parole.: “è una partita delicata per la classifica”Così l’ex calciatore: “, Neres e Politano titolari, conche subentra in corsa?mi sembra un po’ uncome decisione. Ci può stare, se non è ancora in condizione, lasciando la formazione messa in campoil Genoa e cambiare in corsa.è una partita delicata per la classifica, perché c’è anche Lazio-Atalanta: se ilvince e l’Atalanta perde, gli azzurri possono riprendere la vetta.il georgianosecondo me è azzardato. Il sostituto di Buongiorno? Sinceramente andrei sul profilo di Ismajli, che ha una certa esperienza e una certa maturità calcistica per sostituire Buongiorno.