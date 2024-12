Ilgiorno.it - Milano, prolungamento tram 24: lavori al via a inizio 2025

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 dicembre 2024 – Al via aper ildella tranvia 24 dal quartiere Selvanesco allo Ieo, l'Istituto Europeo di Oncologia. Il progetto, sviluppato da MM del costo di 25,82 milioni, è finanziato con fondi complementari al Pnrr per grandi città e prevede un tracciato di circa 1,1 chilometri lungo le vie Ferrari e Ripamonti, in sede propria, a doppio binario rivestito con manto erboso. La partenza sarà dall'esistente anello di inversione a Selvanesco e l'arrivo in prossimità dell'Istituto, con la realizzazione di un nuovo capolinea e la riconfigurazione di quello già esistente. Ilpermetterà di collegare con un trasporto pubblico moderno ed efficiente l'Istituto Europeo di Oncologia e il quartiere residenziale di Macconago, nel Municipio 5, contribuendo nello stesso tempo a ridurre il numero delle auto circolanti.