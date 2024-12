Puntomagazine.it - Milano: Dal 1° gennaio 2024 vietato fumare all’aperto in tutte le aree pubbliche

introduce il divieto di fumoinledal 1°: un passo verso la riduzione dell’inquinamento e il miglioramento della qualità dell’aria.Dal 1°diventa ancora più green e salubre grazie all’introduzione di un nuovo divieto di fumo, che si inserisce nella strategia complessiva della città per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela della salute pubblica. A partire dal nuovo anno, infatti, saràinleo ad uso pubblico, con l’unica eccezione per le situazioni in cui è possibile mantenere una distanza di almeno 10 metri da altre persone.Questo provvedimento è la seconda fase del Regolamento per la Qualità dell’Aria approvato dal Consiglio Comunale nel 2020, che mira a limitare l’esposizione della popolazione agli agenti inquinanti, in particolare il fumo di sigaretta, responsabile di una parte significativa delle polveri sottili nell’atmosfera.