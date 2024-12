Oasport.it - Mathieu van der Poel dominatore assoluto nel ciclocross: poker a Loenhout, van Aert giù dal podio

van derha dimostrato il proprio strapotere totale nel fango e ha vinto la quarta gara consecutiva nel, imponendosi di forza nella tappa dell’Exact Cross andata in scena a(Belgio). Il fuoriclasse olandese ha dominato il sempre affascinante Azencross per la quinta volta in carriera, dopo che negli ultimi quattro giorni aveva dettato legge in due tappe di Coppa del Mondo (il 22 dicembre a Zonhoven e il 26 dicembre a Gavere) e nel Superprestige di Mol il 23 dicembre.Il sei volte Campione del Mondo della specialità era il favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, firmando undavvero mirabolante e degno della sua sconfinata caratura agonistica. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck ha lasciato sfogare il belga Tim Merlier sulle gobbe del primo giro di un tracciato scorrevole, dopo cinque minuti di fatica ha attaccato di forza, ha preso subito margine, si è rivelato insuperabile sulla scalinata e all’iconico lavatoio aveva già una decina di margine sui più immediati inseguitori.