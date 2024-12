Liberoquotidiano.it - Manovra: Borghi (Iv), 'legge che non regge'

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "Due mesi alla Camera, due giorni al Senato. Potremmo titolare così l'iter parlamentare delladi bilancio. Ma sarebbe un errore derubricare la vicenda a sciatteria istituzionale. No, è un metodo. Già lo scorso anno c'era stato il vincolo di non presentazione degli emendamenti al Senato". Lo dice il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia Viva, durante la discussione generale sulladi bilancio."È un metodo da spezzare con un impegno in sede politica. Il senatore Renzi in quest'aula ha sollevato il tema, la premier Meloni ha dato atto che occorre intervenire. Ma, per evitare che le dichiarazioni di chi governa siano pari a quelle dei farisei nel Tempio, il governo si impegni formalmente ora per allora, affinché questo metodo non sia più seguito.