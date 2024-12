Davidemaggio.it - Linea Verde Italia sbarca in Africa

Leggi su Davidemaggio.it

Lo avevano anticipato ed ora è realtà. Lo spin off del sabato dinon racconterà più solamente il nostro Paese ma andrà anche all’estero. Nella puntata diin onda domani, dalle 12.30 su Rai 1, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi porteranno i telespettatori fuori dai confini tricolori, in Etiopia, in un viaggio tra innovazione, sostenibilità e cooperazione internazionale.Durante la presentazione dei palinsesti di questa estate, la coppia di conduttrici ci aveva anticipato che con il cambio nome, ci sarebbe stata una novità:Sarà interessante andare a vedere cosa il nostro Paese sta portando come know how all’estero.ci aveva spiegato la Caradonna. Non si tratta, però, di un vera e propria prima volta all’estero. Nella stagione 2022-2023, quando il programma si chiamava ancoraLife e conducevano Marcello Masi e Daniela Ferolla, le telecamere di Rai 1 sono state in Giappone e in Israele.