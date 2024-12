Tvzap.it - Gigi D’Alessio scampato per miracolo, il racconto da brividi: “Presi Luca in braccio e scappai”

Il 26 dicembre 2004 un terremoto di magnitudo 9.2 nell’Oceano Indiano ha il via a un disastro naturale che provocò oltre 230mila morti. Proprio quel giorni,si trovava in vacanza alle Maldive con la famiglia e ha vissuto in prima persona la tragedia dello tsunami. Il cantautore ha ricordato quel terribile momento in un’intervista. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Colpo di scena, il famoso calciatore chiede in sposa la storica fidanzata (dopo il presunto tradimento)Leggi anche: Paura al circo in Italia, leoni si azzuffano e spingono contro la gabbia: pubblico in fuga (VIDEO)Lo tsunami nell’Oceano Indiano nel 2004Poco prima delle 8 ora locale, mentre in Italia era piena notte, ci fu un terremoto di magnitudo 9.2 con epicentro nell’Oceano Indiano che provocò uno tsunami catastrofico.