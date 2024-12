Lanazione.it - "Dare una mano", ecco il calendario. Domani in edicola con La Nazione. I volontari in trincea protagonisti

Il primo soccorso, un pasto caldo ogni giorno per i poveri, un aiuto per la spesa alimentare, un sostegno per la disabilità e i malati oncologici: sono alcune delle sfere di competenza delle associazioni che saranno protagoniste del2025 de Lache sarà in, in distribuzione gratuita con il nostro giornale. "una" un messaggio chiaro, oltre che il titolo delin cui impegno e solidarietà sono il filo conduttore. Sarà un viaggio lungo dodici mesi, regalato ai nostri lettori, per far conoscere alcune associazioni aretine che lavorano, senza mai fermarsi 365 giorni all’anno. Le fantastiche dodici sono: AIL Federico Luzzi, Autismo Arezzo, Aima, Associazione ragazzi speciali, Rondine, Auser, AVIS, Calcit, Thevenin, Gli occhi della speranza, Croce Bianca, Misericordia.