Danilo-Napoli la Juve apre alla cessione immediata

Il difensore brasiliano è il primo obiettivo di Conte per gennaio. I bianconeri chiedono Raspadori come contropartita, ma gli azzurri non cedono. Danilo è sempre più vicino all'addio alla Juventus. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di TuttoSport, il difensore brasiliano non rientrerebbe più nei piani di Thiago Motta e avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il capitano bianconero, individuato da Antonio Conte come rinforzo ideale per la difesa azzurra, non è più centrale nel progetto tecnico bianconero. La Juventus avrebbe infatti aperto alla sua partenza, che permetterebbe un risparmio di circa 4 milioni lordi di stipendio oltre alla possibilità di ottenere un indennizzo o una contropartita tecnica.