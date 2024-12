Ilfattoquotidiano.it - Arriva il divieto di fumo all’aperto a Milano: sarà divisivo, ma ci vorrebbe una legge nazionale

L’argomento “divieti” è sempre fortemente. Ogni volta che si introduce una proibizione che va a favore della salute umana, i cosiddetti “liberali” si scatenano, sostenendo che la libertà privata è sacra e che se uno vuole farsi del male dovrebbe poterlo fare autonomamente in ogni condizione. Purtroppo, oltre al fatto che io credo che lo Stato dovrebbe spingere, anzi aiutare, i cittadini il più possibile ad adottare comportamenti salubri, per la loro salute e anche la loro felicità – cosa che lo Stato italiano fa pochissimo, basti guardare ai soldi spesi nella prevenzione – nel caso in questione, quello deldi, il punto è anche un altro: fumare in spazi pubblici, anche se esterni, fa male non solo a chi fuma ma anche a chi gli sta vicino.Quando ormai molti anni fa il ministro Sirchia introdusse ildinei locali ci fu un’identica discussione, con i vari “liberali” di turno che tuonavano contro la misura.