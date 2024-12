Game-experience.it - Xbox Game Pass, rivelato i 5 giochi che verranno aggiunti a Gennaio 2025

Con l’avvicinarsi della fine del mese in corso (e dell’anno) è giunto il momento di porsi una domanda semplice ma piuttosto importante: quali sono iin arrivo su?In attesa di scoprire tutti iche gli abbonati al servizio potranno gustarsi durante l’ormai imminente prossimo mese, scopriamo qui di seguito i 5 titoli già confermati da Microsoft per.Leggiamo quindi qui sotto quali sono i 5digià confermati per il prossimo mese:Carrion (Cloud,Series XS,One e PC) – Sarà disponibile dal 2Road 96 (Cloud,Series XS,One e PC) – Sarà disponibile dal 7Eternal Strands (Series XS, PC) – Sarà disponibile dal Day One, quindi dal 28Sniper Elite: Resistance (Cloud,Series XS,One e PC) – Sarà disponibile dal Day One, quindi dal 30Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Series XS, PC) – Anche in questo caso sarà disponibile dal giorno di lancio, quindi dal 31Come abbiamo visto dalla lista di cui sopra, presto gli abbonati adpotranno giocare gratuitamente Carrion, apprezzato metroidvania horror, oltre all’avventura distopica Road 96.