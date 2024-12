Unlimitednews.it - Superlega, continua il testa a testa fra Perugia e Trento

MILANO (ITALPRESS) – Il classico turno di Santo Stefano di pallavolo ha confermato quello che probabilmente sarà il duello fino alla fine della regular season dellanon ha nessuna intenzione di perdere (14 vittorie su 14),vuole ribattere colpo su colpo.Tutto facile per la seconda della classe che batte Milano 3-0. Primo set gestito dai padroni di casa e chiuso sul 25-18, qualche difficoltà in più nel secondo parziale: gli ospiti hanno provato a mettere laavanti andando sul +4, ma nel momento crucialeha reagito andando a chiudere sul 25-23. Diversi gli errori per gli uomini di Roberto Piazza, i campioni d’Europa in carica hanno chiuso il terzo e ultimo set vincendo 25-19, il miglior marcatore di giornata è stato Alessandro Michieletto (17 punti totali).