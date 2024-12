Nerdpool.it - Quando iniziare a guardare Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re festeggiare a mezzanotte con il discorso di Aragorn!

il Capodanno guardando “Il: Ildel Re” è una tradizione speciale per molti fan della saga di Tolkien. Maè il momento giusto pera guardarlo, in modo che la scena finale si sincronizzi con il conto alla rovescia di? Scopriamo insieme i tempi per entrambe le versioni del film: quella normale e quella estesa.Versione cinematograficaLa versione cinematografica de “Ildel Re” ha una durata di 3 ore e 21 minuti (201 minuti). Per sincronizzare il momento in cuipronuncia “Non è questo il giorno” con lo scoccare della, ecco l’orario perfetto per:Ora di inizio: 20:42:15Avviando il film a quest’ora, ilepico didavanti al Cancello Nero coinciderà con il nuovo anno.