NBA Christmas Day 2024 | vittoria Lakers allo scadere sui Warriors rivincita Phoenix contro Denver

Grande spettacolo in Nba nelDay, che ha visto cinque gare in programma. Dopo le vittorie dei New York Knicks sui San Antonio Spurs e dei Minnesota Timberwolves sui Dallas Mavericks, hanno trovato il successo anche i Philadelphia 76ers, che a sorpresa si sono imposti al TD Garden, sul parquet dei Boston Celtics. Gara a due facce quella di Joel Embiid e compagni, che dopo un bel primo tempo in cui hanno toccato anche i 16 punti di vantaggio, hanno dilapidato tutto il margine nel terzo quarto. Jaylen Brown e Jayson Tatum hanno firmato infatti 19 dei 24 punti totali dei campioni in carica nella terza frazione, permettendo così il riaggancio.Gara di parziali anche nell’ultimo quarto: in apertura Phila infila un 18-2 che li riporta in doppia cifra di vantaggio con Tyrese Maxey sugli scudi, poi Boston risponde da par suo con un 11-0 e torna in scia sul -3 a 2? dalla sirena.