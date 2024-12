Lanazione.it - Montevarchi. Approvato il bilancio di previsione

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 26 dicembre 2024 –durante l’ultimo Consiglio Comunale diildiper il 2025. Una manovra da 57 milioni di euro che “ci permette – ha detto l’assessore Cristina Bucciarelli- - di mantenere efficienti la macchina amministrativa e mantenere invariata la spesa nel sociale e la scuola”. Proprio in questo ultimo caso è previsto un investimento in conto capitale di 3 milioni di euro per la scuola media Petrarca per l’efficientamento energetico. Nel 2024 il comune ha investito in conto capitale oltre 5 milioni e 440mila euro. Altra opera importante nel 2025 sarà la messa in sicurezza del torrente Caposelvi per il rialzamento dell’argine, in cui sarà investito 1 milione e 355mila euro; intanto l’ufficio tecnico ha dato il via ad ulteriori progettazioni sempre per la messa in sicurezza del territorio.