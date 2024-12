Oasport.it - LIVE Roma-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: sfida da vivere a Santo Stefano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per la quindicesima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di. E’ arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno, il Boxing Day. Trasferta insidiosa per la Vero, opposta alla formazione capitolina per rimanere a contatto con Scandicci e Novara per la seconda posizione del campionato.La Veroritorna in campo dopo l’esperienza nel Mondiale per Club conclusa in terza posizione. Un cammino che rispecchia ciò che ci si poteva aspettare dalla compagine diLavarini, apparsa non sempre al meglio in questa stagione. Quest’ultimo aspetto lo si evince dalla classifica del campionato, dove le meneghine sono quarte a quota 28 punti.