Quotidiano.net - Industria ceramica, in calo la produzione nel 2024

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 dicembre– Si chiude unin chiaroscuro per l'dellaitaliana, con unainrispetto allo scorso anno, ma anche con volumi di vendita leggermente più su del 2023, grazie ad alcuni mercati esteri. La domanda interna è sostanzialmente in pari con l'ultimo rilevamento, mentre per il futuro gli addetti ai lavori sperano in alcune importanti decisioni in sede europea. Il preconsuntivo di Prometeia Prometeia nel suo preconsuntivoha sottolineato per l’italiana delle piastrelle diun lieve incremento dei volumi di vendite, pari a 376 milioni di metri quadrati, +1,9% rispetto al 2023, soprattutto grazie a 291 milioni di metri quadri esportati (+2,4%) e a vendite interne pari a 85 milioni di metri quadrati (+0,3%). Laè invece indicata in contrazione del 2%.