Ilgiorno.it - Esplosione in un’abitazione del Corvetto: donna di 91 anni salvata dalle fiamme

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –in un appartamento Aler di via Mompiani 4 al quartierea Milano. L'anziana di 91che era all'interno dell’abitazione è statadai vigili del fuoco e poi soccorsa dai sanitari del 118 che l'hanno accompagnata al Niguarda in codice rosso, quello per i casi più gravi. Per precauzione tutta la scala del condominio è stata evacuata. Lo scoppio è avvenuto poco dopo le 17 al piano terra, per cause ancora da accertare. Stando a quanto risulta al momento, nell'alloggio erano accumulate carte e masserizie che potrebbero aver facilitato la diffusione delle, domate dai pompieri senza che intaccassero altri appartamenti.