Quotidiano.net - Dalla politica del “figlio unico” ai corsi d’amore per single. L’inversione a U della Cina sul controllo demografico

Roma, 26 dicembre 2024 – C’era una volta lache costringeva le giovani coppie ad avere un solo. Succedeva 20 anni fa. Poco, pochissimo tempo fa se si pensa alla Storia. Ora il Paese del Dragone fa inversione a U e chiede di fare più figli. Se infatti alle soglie del 2000 la preoccupazione dei Partito Comunista cinese era quella di controllare la crescitapopolazione in un paese ancora per gran parte rurale che aveva abbondantemente superato abbondantemente la soglia del miliardo di abitanti. Ildelle nascite era infatti diventata una priorità inalla fine degli anni ‘70 fino ai primi anni del 2000 sotto la direzione di Deng Xiaoping. I provvedimenti adottati, e convertiti in legge nel settembre del 2002, proibivano alla coppie di avere più di un, con l'eccezione delle famiglie contadine, che potevano averne due soltanto, nel caso il primo sia una femmina, e di alcune minoranze etniche.