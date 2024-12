Pronosticipremium.com - Crisi Pellegrini, nella top 10 col peggior xG: un ex Roma in testa

Un solo giorno, quello di Natale, a disposizione dei calciatori per distrarsi in famiglia e ricaricare le batterie, prima di tornare quest’oggi a Trigoria agli ordini di Ranieri. Nel mirino dellac’è il Milan a San Siro, per dare continuità alla secca vittoria col Parma e scacciare il mal di trasferta che l’affligge da circa 8 mesi. Tolto qualche fisiologico passo falso, vedi Como, l’arrivo del tecnico diccio a portato nuova linfa alla squadra, migliorata sia come collettivo che nei singoli, con molti giocatori rivitalizzati.All’appello manca però un Lorenzoinormai perenne, e la cui rinascita appare sempre meno pronosticabile. Prestazioni decisamente opache, un ambiente che lo ha ormai preso di mira in maniera palese, ed unache senza di lui vince. Con Paredes e Koné in mezzo al campo, oltre al pimpante Pisilli, e i vari Dybala, Saelemaekers, El Shaarawy, Soulé e Baldanzi utilizzabili sulla trequarti, le prospettive per il capitano giallorosso si fanno sempre più cupe, e i numeri non sono dalla sua parte.